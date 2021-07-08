تراند الفن: مدرب سلة الزمالك: عودتي إلى النادي مخاطرة كبيرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:13 مساءً - أكد أجوستي بوش، المدير الفني الإسباني لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، خلال اتصال برئيس النادي الكابتن حسين لبيب أنه لن يعود لتدريب الفريق مرة أخرى وأنه يرغب في العمل بأوروبا في الفترة القادمة.

وأوضح بوش أنه لم يتلقَ عروض أوروبية حتى الآن، وأنه سيوافق حتى على العمل كمساعد للمدير الفني في أي نادي من الأندية الأوروبية الكبيرة.

وقال المدرب الإسباني، إن عودته للزمالك فيها مخاطرة كبيرة، لأن ثلاثة لاعبين على الأقل من أعمدة الفريق لن يتواجدوا في الموسم الجديد، بجانب لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة تمنع الاستعانة بأكثر من لاعب جديد، وهو ما يوقف طموحه مع الزمالك لحصد البطولات في الفترة المقبلة ولتحقيق مزيد من الإنجازات المحلية والقارية.

وأضاف بوش أنه على الرغم من أن العرض الذي تلقاه من نادي الزمالك أكثر مما توقع لكن لن يتمكن من قبوله للأسباب التي أوضحتها.

ووجه أجوستي الشكر لإدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب ولجماهير الزمالك التي ساندته وآزرت الفريق بقوة في كل المراحل بالموسم المنتهي.

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