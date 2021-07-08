فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:13 مساءً - صحيفة المرصد : أزالت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية أم السلم الفرعية تسعة من الأسوار عبارة عن “أحواش” مخالفة بحي “الحرازات” شرق المحافظة على مساحة 2200م٢ وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية إبراهيم الفقيه أن الفرق الميدانية نفذت جولات يوم أمس رصدت خلالها عدداً من المخالفات تمثلت في بناء أسوار من البلك على مساحة 2200م٢ احتوت على غرف عشوائية. وأشار إلى أن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية تأتي ضمن إطار منع المخالفات وإزالة الظواهر السلبية، بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالصور.. إزالة ” أحواش” مخالفة بحي الحرازات في جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.