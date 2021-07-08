تراند الفن: شاهد: صور جديدة للبقرة القزمة “راني” التي أصبحت نجمة إعلامية .. والكشف عن سبب توقف نموها

ترجمة حصرية : نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، صوراً جديدة للبقرة القزمة في بنغلاديش البالغة من العمر 23 شهراً، والتي أصبحت نجمة إعلامية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البقرة التي تسمى “راني”، يبلغ طولها 66 سنتيمتراً (26 بوصة) ويزن 26 كيلوجراماً فقط (57 رطلاً) ، لكن المالكين يقولون إنها أقصر بـ 10 سنتيمترات من أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأثارت صور راني على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجنون السياحي، حيث تحدى الآلاف من الأشخاص إغلاقًا لفيروس كورونا على مستوى البلاد في بنغلاديش لرؤية راني.

من جانبه أوضح وقال “ساجدول إسلام” ، كبير الأطباء البيطريين في الحكومة البنغلاديشية ، إن البقرة “راني” نتاج زواج الأقارب الجيني ومن غير المرجح أن تصبح أكبر.