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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:13 مساءً - أدمن 44 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
ترجمة حصرية : نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، صوراً جديدة للبقرة القزمة في بنغلاديش البالغة من العمر 23 شهراً، والتي أصبحت نجمة إعلامية.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البقرة التي تسمى “راني”، يبلغ طولها 66 سنتيمتراً (26 بوصة) ويزن 26 كيلوجراماً فقط (57 رطلاً) ، لكن المالكين يقولون إنها أقصر بـ 10 سنتيمترات من أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وأثارت صور راني على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجنون السياحي، حيث تحدى الآلاف من الأشخاص إغلاقًا لفيروس كورونا على مستوى البلاد في بنغلاديش لرؤية راني.
من جانبه أوضح وقال “ساجدول إسلام” ، كبير الأطباء البيطريين في الحكومة البنغلاديشية ، إن البقرة “راني” نتاج زواج الأقارب الجيني ومن غير المرجح أن تصبح أكبر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: صور جديدة للبقرة القزمة “راني” التي أصبحت نجمة إعلامية .. والكشف عن سبب توقف نموها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.