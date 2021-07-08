تراند الفن: أمين عسير يتابع تقدم إنجاز مشروع «حديقة الوطن» بأبها (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت تواصل 11 زيارة

تابع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي تقدّم إنجاز مشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يُعد من أبرز مشاريع تطوير المناطق السياحية.

ويتميز المشروع الجاري تنفيذه حالياً على مساحة إجمالية 11000م2، بأنه سيتضمن مسطحات خضراء بمساحة قدرت بأكثر من 5 آلاف م2، وممشى رئيسيا، وممرات، وجلسات متنوعة، ودورات مياه، ومواقف سيارات، فيما تم تغذية المشروع بالأشجار ونافورة وسطية.

من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال مشروع حديقة الوطن ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة، وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المخطط له والذي وصل الإنجاز فيه بما تقدّر نسبته 90 %.

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