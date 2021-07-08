تراند الفن: إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة بمستشفى الرمد في المنيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الخميس، نجاح الفريق الطبي بمستشفى الرمد في إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة، ضمن مُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار.

ووجّه وكيل الوزارة، الشكر للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، والذي يتكون من الدكتور أحمد عبد الحميد، استشاري أمراض القرنية بكلية الطب، الدكتور أرساني مقار نجيب، مدير مستشفى الرمد، الدكتور مدحت صموئيل، استشاري التخدير بمستشفى رمد المنيا، وطاقم التمريض.

وأشار النادي، إلى مدى التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال الدعم المُستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا؛ ما يُساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

وأوضح الدكتور أرساني مقار نجيب، مدير مستشفى الرمد، أن العملية الأولى أُجريت لمريضة تبلغ من العمر 22 عاما، كانت تُعاني من قرنية مخروطية، والأخرى أُجريت لمريضة في أواخر الخمسينات كانت تعاني من سحابة بالقرنية ومياه بيضاء مُتقدمة.

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