تراند الفن: فيديوهات المقاول الهارب “محمد علي” التحريضية أمام “أمن الدولة”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - طلب المستشار محمد سعيد الشربيني، رئيس الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، السيديهات الخاصة بالمقاطع المصورة عبر مواقع اليوتيوب والخاصة بالمتهمين الأول محمد علي عبد الخالق والثاني تامر جمال محمد حسني بتاريخ 20 و 21 سبتمبر 2019، وكذا الخاصة بأحداث تجمهر ميدان الأربعين بمحافظة السويس بتاريخ 20 سبتمبر 2019، وذلك خلال محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهماً بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلامياً باسم “الجوكر”.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، أحالت المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم “الجوكر” للمحاكمة.

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