تراند الفن: تزامنا مع عقده جلسة خاصة حول سد النهضة.. تعرف على آلية اتخاذ قرارات مجلس الأمن

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 مساءً - يعقد اليوم مجلس الأمن جلسة طارئة بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري، بتدخل المجلس لحل قضية سد النهضة الإثيوبي الذي يشكل خطرا كبيرا على الأمن المائي المصري.

يعتبر مجلس الأمن من أهم أنظمة الأمم المتحدة المتنوعة، والذي تم إنشاؤه استنادا للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الأمن والسلام الدولي، ويعتبر النظام الوحيد الذي يمتلك نفوذا وسلطة في اتخاذ قرارات تلتزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقها، بموجب الميثاق، على خلاف الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة التي تكتفي بتقديم توصيات للحكومات المختلفة.

ويسعي مجلس الامن إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية وهي، المحافظة على السلام والأمن الدولي، وتطوير العلاقات الدولية بين الشعوب والأمم، والتعاون والمشاركة لحل المشاكل الدولية واحترام حقوق الإنسان.

عقد مجلس الأمن جلسته الأولى في 17 يناير 1946 في تشيرتش هاوس، ‏وستمنستر، بلندن ومنذ ذلك الاجتماع الأول، أصبح الموقع الدائم لمجلس الأمن في مقر الأمم ‏المتحدة بنيويورك.

يتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، منها 5 أعضاء دائمين العضوية وهم “الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، بريطانيا، الصين، فرنسا”، والأعضاء العشرة الباقين يتم انتخابهم عن طريق الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يسمح بانتخاب أحد هؤلاء الأعضاء العشرة مرة أخرى بشكل مباشر.

ويكون هناك ممثل مستمر دائم عن كل عضو في هيئة الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق الاستمرارية، ذلك المبدأ الذي يعتبر المحرك الهام لإدارة مجلس الأمن، وتتناوب الدول الأعضاء على قيادة المجلس بشكل شهري، أما بالنسبة للأعضاء غير الدائمين العضوية فإنه يتم انتخابهم تبعاً لقوتهم وقدرتهم في حفظ السلام والأمن الدوليين.

أي قرار متعلق باتخاذ مسائل عملية يتطلب موافقة تسعة أعضاء من 15 عضوًا، وبالنسبة للمسائل الموضوعية فيجب موافقة تسعة دول من ضمنهم دول دائمين العضوية، ولا تصوت الدول التي تكون طرفًا في صراع.

وهناك قانون مصرح للدول الكبرى وهو استخدام حق النقض “الفيتو”، والذي تعارضه الدول الصغرى عندما يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ضد دولة عضو، فإن الجمعية العامة تقوم بتعليق عضوية هذه الدولة وتجميد امتيازاتها.

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