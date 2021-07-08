شوف أقوى عروض بنده للتوفير عروض ال ١٠ و ١٥ ريال تعود من جديد

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تقدم أقوى عروض التوفير على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمعلبات والمجمدات وغيرها من المنتجات التي لا غنى عنها في منزلك مثل عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس وجميع احتياجات المنزل المختلفة، والتي تمثل وسيلة إنقاذ سريعة في حالة حضور ضيوف دون سابق إنذار، وفي هذه الحالة تكون المجمدات سريعة التحضير هي الحل المناسب لتوفير الوقت والجهد، كما يمكنك الاعتماد عليها أيضاً في حالة إذا ما كنتي موظفة أو حتى تأخرتي في إعداد وجبة معينة لأسرتك سواء الغداء أو العشاء فيمكنك الاعتماد على هذه الوجبات.

عروض بنده الأسبوعية على السلع الغذائية، عروض التوفير:

وتقدم مجموعة بنده هايبر بنده عروض متنوعة على أفضل وأشهر شركات الأغذية المحفوظة في العالم والوطن العربي، مثل شركتي ساديا وأمريكانا كما أنها لم تنسى أهم عروض الثلاجة من أصناف الجبن والمخللات والمعلبات التي لا غنى عنها في وجبتي الإفطار والعشاء، وإليكم أفضل العروض.

أقوى العروض على جميع أصناف برجر اللحم من ساديا بخصم حقيقي يصل حتى 35%.

صدور دجاج طرية سديا وزن 1 كيلو جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 28.50 ريال.

عرض 2 عبوة خضار مختارة سواء بازلاء خضراء/ فاصوليا خضراء مقطعة/ خضار مشكل مع ذرة بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 33.90 ريال.

حلاوة طحينية سادة الجميل بسعر 10 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 21.95 ريال.

جبنه موزاريلا ديلي ديري بسعر 20 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 47.95 ريال.

مورتديلا أمريكانا بقري/ بالزيتون/ بالفلفل بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 38.25 ريال.

عروض اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة:

ولم تنسى بنده عروض اللحوم والدواجن الطازجة والتي يهتم بها الكثيرين أكثر من المجمدات نظراً لكونها تحافظ على عناصرها الغذائية بشكل أفضل وبدون مواد حافظة، وإليكم أفضل العروض.

لحم ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 35 ريال سعودي للكيلو.

كفتة بقري أسترالي بسعر 35 ريال سعودي للكيلو.

نقانق بقري أسترالي بسعر 35 ريال سعودي للكيلو.

بالإضافة إلى عروض التوابل والبهارات المختلفة.