تراند الفن: خلفا لـ “الصويني”.. أحمد العيادي نقيبا للمحامين في قنا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية في قنا، اليوم الخميس، فوز أحمد حسين محمد حامد العيادي بمقعد نقيب المحامين في المحافظة، خلفا لفتحي الصويني، النقيب السابق، والذي توفي في مارس الماضي بعد فوزه بأيام بمقعد النقيب.

وأجريت الانتخابات في 12 لجنة فرعية تحت إشرافٍ قضائي كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

وتنافس على مقعد نقيب محامي قنا ستة مرشحين، بعد فتح باب الترشح يوم 29 مايو الماضي، وهم: علاء الدين يوسف أحمد حسين – رقم القيد 53902، وأحمد حسين محمد حامد العيادي – رقم القيد 42649، ومحمود محمد محمود أحمد – رقم القيد 98710، وهمام محمد همام أحمد – رقم القيد 153267، ومحمد فؤاد جاد الله يوسف – رقم القيد 187595، وموسى صافي حميد أحمد – رقم القيد 48200.

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