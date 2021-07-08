تراند الفن: نجوم الفن يعلقون على مواقع التواصل بعد نقل هاني شاكر إلى العناية المركزة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - حرص عدد كبير من نجوم الفن على الدعاء للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد تعرضه لوعكة صحية إثر مشاكل في القلب ونقله إلى العناية المركزة بمستشفى الصفا.

وكتبت الفنانة درة تعليقًا على الفيديو الذي ظهر فيه هاني شاكر من داخل المستشفى، ونشرته الصحفة الرسمية لأمير الغناء العربي بموقع “فيس بوك”، الف سلامة اللهم اشفيك وعافيك.. ويا رب احفظك من أي مكروه”.

ودعا له المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة إذ كتب: “الف مليون سلامة عليك يا أستاذ هاني وربنا يقومك لينا بالف سلامة وربنا يديك الصحة”.

كما حرص المطرب طارق الشيخ على الدعاء للفنان هاني شاكر وكتب: “ألف سلامة عليك يا أستاذ ربنا يقومك بالسلامة ويديك الصحة”، كما كتب عمر كمال:”الف سلامة عليك يا استاذنا .. إن شاء الله تقوم بالسلامة لجمهورك وحبايبك”.

وحرص كل من الفنانة فريدة سيف النصر والشاعر بهاء الدين محمد والفنان سامح صفوت وإيمان عبد الغني وديانا كرزون على الدعاء له متمنيًا له السلامة والعافية.

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل هاني شاكر والذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم الخميس الموافق 8 يوليو على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسيتم تحديد موعد آخر، وذلك بعد تعرض الفنان لأزمة صحية.

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