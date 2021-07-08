تراند الفن: في جولة مفاجئة: ” الجيزاوى ” يتفقد الإنشاءات الجديدة وأعمال التطوير بمستشفى بنها الجامعي بتكلفة 45 مليون جنيه(صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال الإنشاءات الجديدة وأعمال التطوير التي تجرى داخل مستشفى بنها الجامعي بتكلفة 45 مليون جنيه يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر، القائم بعمل مدير المستشفى.

وشملت الجولة تفقد “الجيزاوي” المرحلة الأولى لمشروع منظومة الكاميرات بمحيط الأقسام والأماكن الحيوية بالمستشفى، كما تفقد مشروع تركيب منظومة الإنذار المبكر للحريق في مباني الباطنة والجراحة والسكن.

وشملت الجولة أيضا تفقد أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبنى الإستقبال من الطابق الثالث إلى السادس بهدف استخدامه كسكن اقتصادي للمرضى ويشمل تجهيز 11 غرفة بالخدمات بكل دور بإجمالي 44 غرفة اقتصادية للمرضى ومجهزة على اعلى مستوى، كما تفقد المرحلة الثانية للعمليات الموحدة والتي تشمل تجهيز 7 كبسولات جراحية بالخدمات.

كما تفقد القائم بأعمال رئيس الجامعة مشروع توريد وتركيب منظومة الإطفاء للحريق بالمستشفى الجامعى والذى يشمل عمل منظومة إطفاء بالمياه وعمل خزان الحريق ونظام سحب الدخان.

وخلال الزيارة وجه الجيزاوي بأهمية وضع برنامج زمني للانتهاء من كافة أعمال التجهيزات والإنشاءات التي تجرى داخل المستشفيات طبقا للمواصفات، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفى الجامعي حتى يؤدي دوره على أكمل وجه في تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

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