تراند الفن: عضو المجلس الاستشاري لترامب: مجلس الأمن لن يصل لاستخدام الفيتو في قضية سد النهضة (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - يترقب المصريون، اليوم الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي بشان أزمة سد النهضة، للتعرف على إمكانية المساهمة من قبل منظمة الأمم المتحدة ومجلسها الأمني، لإنهاء الأزمة التي من شأنها أن تتسبب في نقص الحقوق المائية لأكثر من 150 مليون مواطن في مصر والسودان، خاصة بعدما أعلنت أديس أبابا البدء في الملء الثاني للسد خلال الأيام الماضية، دون موافقة كل من دولتي المصب، وقبيل أيام من جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة اليوم.

البروفيسور غبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قال إن مجلس الأمن لن يقدم حلًا حاسمًا في جلسته اليوم حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل على خط المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف من خلال الضغط على الجانب الإثيوبي في ملفات عدة.

وأضاف صوما، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن الأمم المتحدة دعت كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا قبيل عقد جلسة مجلس الأمن الدولي، إلى إجراء محادثات حقيقية بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، الأمر الذي يشير إلى أنّ النتائج المرتقبة من جلسة مجلس الأمن اليوم لن تتضمن قرارات حاسمة تلزم الجانب الإثيوبي بوقف الملء، خاصة أن المنظمة الأممية حثت كافة الأطراف على تجنب أي إجراء أحادي، بعد يوم من بدء إثيوبيا للملء الثاني للخزان.

وفيما يتعلق بإمكانية بعض الدول الاعتراض على قرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أشار إلى أن النقاش بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي لن يصل إلى لاستخدام الفيتو من قبل الدول دائمة العضوية.

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، بطلب من مصر والسودان، للدفع في اتجاه العودة إلى المفاوضات؛ بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن عدم الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان، مع تمكين إثيوبيا من الحصول على الطاقة الكهرومائية من سد النهضة.

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