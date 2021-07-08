تراند الفن: “تعليم كفر الشيخ”: لن نسمح بالخروج عن نظام الامتحانات وإلغاء التكليف لمن يخالف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - قالت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إنها عقدت اجتماعا برؤساء لجان الثانوية العامة بحضور المهندس خالد البربرى، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، وتامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة ومدير إدارة التعليم الخاص.



وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه تم الشديد خلال الاجتماع على أهمية التعامل مع الموقف بأمانة وجدية، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ يضع تأمين اللجان وانضباط العملية الامتحانية نصب عينية وقراراته حاسمة إذا ما حدث أى تجاوز، كما دعتهم إلى توفير أجواء امتحانية بعيدا عن التوتر.



وأوصت رؤساء اللجان أن يحافظوا على النظام، وأنه لامجال للغش أو الشغب، وأنه على رئيس اللجنة الاتصال الفوري بها، في حالة الاستفسار عن أي معلومة.

وقال المهندس خالد البربرى، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن نجاح الامتحانات يتوقف على وعى رئيس اللجنة الذى يجب أن يقرأ تعليمات الوزارة بدقة فيما يتعلق بدخول الطلاب أو تفتيش التابلت وغيرها من الإجراءات التى توفر الوقت والجهد.

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