فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:10 مساءً - صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو، لحظة ارتباك وإخلاء مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسباني، ورئيس ليتوانيا في قاعدة ليتوانا العسكرية بسبب دخول مقاتلة روسية أجوائها. ووثق مقطع الفيديو، ظهور عسكريون في المبنى، وساد ارتباك ثم انقطع الكلام، وطُلب من المسؤولين الابتعاد من المنصات. وتوقف المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، فجأة بسبب إنذار متعلق بطائرة روسية، قبل أن تلاحقها طائرات إسبانية في الجو. والجدير بالذكر أن المؤتمر، عقد في قاعدة سياولياي الجوية التابعة لحلف الناتو بليتوانيا، ولكنه توقف فجأة بسبب إقلاع عاجل لطائرتين تابعتين لحلف الناتو لاعتراض طائرة روسية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بسبب دخول طائرة روسية الأجواء .. ارتباك وإخلاء مؤتمر صحفي بين رئيس وزراء إسبانيا ونظيره الليتواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.