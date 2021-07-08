فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - نشرت صفحة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مساء اليوم

الخميس، فيديو له من داخل المستشفى بعد نقله إليها إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وذلك

تزامنا مع حفله بمسرح النافورة في دار الأوبرا.

ونشر هاني شاكر مقطع فيديو من المستشفى عبر حسابه علي فيس

بوك” وكتب “يعتذر أمير الغناء العربي الفنان #هاني_شاكر عن حضورة لحفله اليوم

على مسرح النافورة في دار الأوبرا لتعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى منذ قليل”.

وكان انتهى المطرب هانى شاكر، من البروفات الخاصة بالحفل

الذى من المفرض أن يقام مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية وتحديدا بمسرح النافورة في

إطار حفلات الصيف.

وتلتزم دار الأوبرا المصرية بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة

والبروتوكول الذى أكدت عليه وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة الحضور من الإصابة

بفيروس كورونا المستجد.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول فيديو لـ هاني شاكر من داخل المستشفى بعد تدهور صحته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.