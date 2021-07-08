تراند الفن: الكشف على 1917 مواطنا ضمن مبادرة “حياة كريمة” بالبحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة، على مدار يومي 5 و6 يوليو الجاري، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، “حياة كريمة” لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

واستمرت القافلة على مدار يومين وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وضمت القافلة عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة (الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، انف واذن، قلب، رمد، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية.

وشهدت القافلة إقبالا شديدا وتمكنت من الكشف وصرف علاج بالمجان على نحو 1917 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 406 حالة باطنة، 469 حالة أطفال، 227 حالة جراحة عامة، 153 حالة مسالك بولية، 108 نساء وتوليد، 71 حالة تنظيم الأسرة، 74 حالة أسنان، 257 حالة جلدية، 152 حالة رمد مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.

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