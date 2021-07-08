تراند الفن: “الموسيقيين” تكشف سبب تعرض هاني شاكر لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - كشفت نقابة المهن الموسيقية، سبب تعرض الفنان هاني شاكر، لأزمة صحية ونقله للمستشفى، بعد تعرضه لمشاكل في القلب.

وأوضحت نقابة الموسيقين في بيان صادر، منذ قليل، أن أمير الغناء العربي تعرض لإجهاد شديد بعد إجرائه بروفات حفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم بدار الأوبرا.

وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هاني شاكر انتهى منذ قليل من عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان على حالته الصحية.

وعبر هاني شاكر عن امتنانه لكل من اتصل للاطمئنان على حالته الصحية ودعمه معنويًا، كما وجه اعتذارًا لجمهوره لتأجيل حفله بسبب أزمته الصحية، مؤكدًا أنه كان يتمنى تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب ويعطيه معنى لحياته.

ونشرت الصفحة الرسمية لأمير الغناء العربي فيديو مصورًا عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، من داخل المستشفى راقدًا على السرير، وقال في الفيديو موجهًا اعتذاره للجمهور: “جمهوري الحبيب بعتذر عن إلغاء حفلة النهاردة في الأوبرا كان نفسي أشوفكم وأسعد بكم وأغني لكم كل اللي أنتم عاوزينه”.

وأوضح أنه يعاني من مشاكل في القلب، موضحًا: “للأسف الشديد أنا النهاردة قمت تعبان شوية وضربات قلبي مش متظبطة، وجيت المستشفى وأجريت تحاليل وفحوصات، وأمكث لحوالي 48 ساعة في العناية”.

وأنهى حديثه قائلًا: “بعتذر من قلبي وإن شاء الله أحدد ميعاد قريب جدًا وأسعد بكم وأشوفكم لأن أنتم اللي بتدوني طعم للحياة بجد”.

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم الخميس الموافق 8 يوليو على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسيتم تحديد موعد آخر، وذلك بعد تعرض الفنان لأزمة صحية إثر مشاكل في القلب.

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