تراند الفن: “صحة المنيا”: إدراج 8 مستشفيات للتطوير.. تعرّف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إدراج مستشفيات “حميات العدوة، ومغاغة، وسمالوط، وبني مزار، وملوي، ودير مواس”، بخطة وزارة الصحة للتطوير بالإضافة إلى استمرار العمل بالمرحلة الثانية لتطوير مستشفى صدر وحميات المنيا.

وأوضح الدكتور شحاتة كمال، مدير إدارة الطب العلاجي، في تصريحات له اليوم الخميس، أن إدارة الطب العلاجي تواصل تقديم الخدمات العلاجية بأعلى مستوى من خلال المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، ومتابعة سير العمل عن طريق فرق إشراف الطب العلاجي على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك للحرص على تقديم الخدمة الطبية اللائقة.

وأضاف شحاتة، أنه تم دعم مستشفى صدر المنيا بجهاز أشعة مقطعية، ضمن جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

وأضافت الدكتورة ميرفت سعد، مدير إدارة المستشفيات، أنه تم إضافة 7 خزان أكسجين طب سائل بمستشفيات المحافظة.

مغاغة وسمالوط والفكرية وصدر ملوي وصدر المنيا وحميات المنيا ومركز أورام المنيا، بالإضافة إلى افتتاح قسم جراحة الأطفال وعيادة أمراض الدم للأطفال بمستشفى مصر الحرة.

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