فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:10 مساءً - قرر الإسبانى أوجوستى بوش المدير الفنى للفريق الأول لكرة

السلة بنادى الزمالك، الرحيل عن جدران القلعة البيضاء مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل

الفريق الأبيض.

وأعلن الإسبانى بوش رحيله بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعى، متمنيا للزمالك كل التوفيق للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكان بوش نجح فى تحقيق طفرة غير مسبوقة على مستوى كرة السلة

فى الزمالك ونجح فى الفوز بلقبي بطولة إفريقيا ودوري السوبر.

وعلى جانب أخر، قال ياسر عبدالوهاب المدرب العام لفريق كرة

السلة بنادي الزمالك، إن ناديه توج بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

وأضاف ياسر عبدالوهاب ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه

هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :”تولينا المسئولية الفنية عقب بداية الموسم،

وجماهير الزمالك لم تتوقع نجاحنا وكانت تتمنى هزيمتنا بدون نتائج ثقيلة ولكننا توجنا

بالدوري وببطولة أفريقيا”.

وأكمل: “اللوائح منعتنا من ابرام صفقات جديدة عقب تولينا

المسئولية بعد إغلاق القائمة من جانب الجهاز الفني السابق”.

وتابع: “عملنا على معالجة أخطاء الفريق، والدفاع أهم

مايميز الزمالك في الموسم الحالي، والمدرسة الإسبانية في كرة السلة مختلفة، وأوجوستي

قام بعمل طفرة في الفريق”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مدرب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.