نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية في السعودية 2021م، مكتبة جرير من المكاتب التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة أي أنها متخصصة في بيع الكثير من المنتجات على رأسها الجوالات والتلفزيونيات، وهذه العروض يرغب في التعرف عليها الكثير من أجل الاستفادة منها وشرائها بالخصم المقدم عليها، ولذلك إذا كنت تريد التعرف على العروض المقدمة من مكتبة جرير فعليك باستكمال قراءة هذا المقال. عروض جرير الأسبوعية خصومات جرير في السعودية: عروض جرير اليوم هاتف هواوي نوفا 7 وصل سعرها إلى 1649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.

تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف آيفون 12 برو ماكس إلى 4899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5199 ريال سعودي

خصومات جرير هاتف آبل آيفون 12 برو وصل سعره إلى 4499 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4699 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف أوبو رينو 3 زد إلى 1399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1499 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي اس 21 ألترا بسعة حجم “256 جيجا بايت” إلى 4699 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 5399 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة حجم “256 جيجا بايت” إلى 6199 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 7999 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية

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