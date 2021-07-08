شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على بعض المنتجات تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية، في المملكة العربية السعودية توجد أسواق تجارية دائماً ما تنال على إعجاب جميع عملائها، أسواق بنده التجارية هي أسواق مفضلة من قبل الكثير داخل المملكة، تعرض لعملائها الكرام أجود وأفضل أنواع المنتجات وتعرض عليها أيضاً عروض تعرضها بأسعار أقل، تتميز بأقسامها التجارية المختلفة التي تجمع بها جميع احتياجات الأسرة الهامة، كما أنها توفر لديها موقع إلكتروني خاص بها تعرض عليه جميع منتجاتها وعروضها وخدماتها.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده اليوم في المملكة العربية السعودية توفر أسواق بنده التجارية قسم الأجهزة الكهربائية والالكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل، وتعرض أيضاً قسم المنتجات والسلع الغذائية ويتوافر به اللحوم والأسماك والدواجن والفواكه الطازجة والخضروات والأطعمة المعلبة والاجبان والآلبان وغيرها، وأيضاً قسم التنظيف والعناية الشخصية وعناية المنزل وغيرها من الأقسام.

تخفيضات بنده السعودية

تنزيلات بنده على زبادي ندى طازج كامل الدسم عبوة 2 كجم 10 ريال سعودي.

كريمة الطبخ أو الخفق برايد عبوة 1 لتر 15 ريال سعودي.

جبنة شيدر برجر أو ساندويتش بريزيدن عبوة 400 جم 10 ريال سعودي.

جبن مريم بالقشطة أو بالشيظؤ عبوة 500 جم 10 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا مبشورة بريزيدن عبوة 450 جم 15 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم