تراند الفن: قبل بدء الماراثون.. حواجز واستعدادات أمنية مُكثفة أمام لجان الثانوية العامة في الفيوم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 مساءً - استعدت محافظة الفيوم، لاستقبال مارثوان الثانوية العامة، والذي تُفصلنا عنه أقل من 48 ساعة من الآن، وذلك من حيث التواجد الأمني، والحواجز الأمنية المُكثفة أمام جميع اللجان تأهبًا لبدء امتحانات الثانوية العامة في 10 من يوليو المُقبل.

وتواجدت قوات الشرطة من الآن بجانب مقار لجان الثانوية العامة، استعدادًا للامتحانات، فضلًا عن الحواجز الأمنية من إدارة مرور الفيوم، أمام اللجان الامتحانية.

يذكر أنه تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ومديرية أمن الفيوم، بشأن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بتوجيهات وإشراف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لإتمام عملية الامتحانات بشكل تنسيقي وسليم.

وفي سِياق ذلك أوضح الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والتأمين الصحي ومديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.

يذكر أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين للامتحانات هذا العام، بلغ 16 ألف و168 طالب وطالبة أمام 62 لجنة على مستوى المحافظة، وعدد الطلاب بكل لجنة 14 طالب فقط، للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

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