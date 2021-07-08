تراند الفن: بالفيديو.. تفاصيل “سيناريو” حضور الطلاب في المدارس بداية من العام الجديد.. وكشف عدد أيام الدراسة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن السيناريوهات التي وضعتها وزارة التعليم، لاستئناف العام الدراسي الجديد في المملكة حضوريًا.

وتم تصنيف الفصول الدراسية في مدارس التعليم العام إلى 4 مستويات، بناء على عدد الطلاب، ومستوى تحقيق التباعد الجسدي في كل فصل، حسبما أكدت المصادر لقناة العربية.

وسيكون الحضور في المستوى المنخفض والمتوسط 5 أيام كل أسبوعين، في جيمع المراحل التعليمية عدا مرحلة رياض الأطفال.

وبالنسبة للمستوى العالي والعالي جدًا، فسيتم تطبيق الحضور على 3 أو 4 مجموعات، وفقًا لأعداد الطلاب في الفصول الدراسية، ولمدة حضور 5 أيام كل أسبوعين، على فترات مسائية وصباحية.

ووفقًا للمصادر فقد قررت وزارة التعليم استغلال المعامل والمصليات في المدارس، وتوزيع المجموعات الطلابية عليها منعًا لأي تكدس.

وفيما يتعلق بالتعليم الإفتراضي، فلن يتم الاستغناء عنه، حيث بينت المصادر، اعتماد وزارة التعليم منصة مدرستي، نموذجًا تعليميًا مساندًا في بعض المستويات.