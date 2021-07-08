تراند الفن: بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل أمام الإنتاج الحربي بالدوري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 مساءً - انتهت أحداث المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره الإنتاج الحربي، بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، على ستاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم مصطفى البدري، بالهدف الأول للفريق الحربي، في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة، ثم تعادل دودو الجباس لفريق بيراميدز في الدقيقة 30، برأسية نموذجية بعد تمريرة من إسلام عيسى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل مصطفى البدري، الهدف الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة 73 من زمن المباراة، بتسديدة أرضية على يمين شريف إكرامي، ثم تعادل محمود وادي للأزرق السماوي في الدقيقة 84.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة، في منطقة وسط الملعب، لكن الفريق الحربي، فشل في المحافظة على تقدمه.

وبعد هذه المباراة، احتل ببراميدز المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد الإنتاج الحربي بالمركز الأخير برصيد 19 نقطة.

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