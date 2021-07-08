تراند الفن: الخارجية توجه رسالة للعاملين المصريين في الأردن

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 مساءً - أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين العاملين في الأردن إلى سرعة الاستفادة من قرار الحكومة الأردنية بالسماح للعمالة الوافدة بتصويب أوضاعها خلال الفترة من 4 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021، واستصدار تصاريح عمل سارية، وذلك مقابل سداد رسوم التصاريح السنوية الجديدة فقط، مع الإعفاء من أية رسوم أو غرامات عن أية سنوات سابقة لم تكن تلك العمالة الوافدة تحمل خلالها تصاريح عمل.

وأشار السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إلى أن قرار الحكومة الأردنية في هذا الصدد يتضمن إعفاءات وتسهيلات كثيرة، وأن استصدار تصاريح عمل سارية يقنن وضع المواطن المصري الذي يعمل في الأردن ويحمي حقوقه.

كما أشار السفير عمرو محمود عباس إلى أن السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان مددت ساعات عمل القسم القنصلي يوميًّا، وطوال فترة تصويب الأوضاع، حتى يتمكن جميع المواطنين الراغبين في الحصول على أية وثائق تتعلق بمتطلبات تصويب الأوضاع لدى وزارة العمل الأردنية من تحقيق ذلك والاستفادة من الفرصة المتاحة لتقنين أوضاعهم.

وأثنى مساعد وزير الخارجية على قرار الحكومة الأردنية، واستجابتها لطلب الجانب المصري بإتاحة فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لا سيما مع ما تضمنه القرار من إعفاءات وتسهيلات تساعد المواطنين العاملين في الأردن على توفيق أوضاعهم.

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