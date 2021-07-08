تراند الفن: كاسيميرو يتحدث عن مواجهة ميسي في نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 مساءً - تحدث كاسيميرو، لاعب خط وسط منتخب البرازيل، عن مواجهة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كوبا أمريكا.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية: “ميسي لاعب استثنائي، ذو جودة عالية، وأنا أحترم كثيرا ما فعله وما سيواصل القيام به في كرة القدم”.

وأضاف: “ميسي يلعب في نفس المنطقة التي أتحرك فيها، وسنواجه بعضنا البعض بالتأكيد خلال المباراة، ولكن لا يمكنني مراقبة أي لاعب، وسأحتاج إلى مساعدة من زملائي في الفريق”.

وتابع: “‏الأمر لا يقتصر على ميسي ولاوتارو فقط، ولا يمكننا التركيز على اثنين، إنهم لاعبون ذوو جودة عالية للغاية، ولكن إذا وصلوا إلى النهائي، فإن الأمر يتعلق بالمجموعة بأكملها وعلينا احترام البقية”.

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