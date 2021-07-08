نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض لولو على الجوالات خصومات حتي ٥٠٪؜ تستمر حتى منتصف شهر يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض لولو علي الجوالات يقدم لولو هايبر ماركت مجموعة متميزة من الجوالات مع خصومات تصل حتي ٥٠ ٪؜، يقدم لولو هايبر ماركت أقوي عروض وخصومات داخل المملكة العربية السعودية، تنتشر فروع لولو هايبر ماركت فى جميع انحاء المملكة، يتميز لولو هايبر ماركت بتوفير خدمة البيع أون لاين وهي الشراء عبر الانترنت، ينتظر الجميع عروض لولو والتي تتواجد على مدار الشهر وتضم عروض لولو كل العروض والخصومات على الأجهزة المنزلية واحتياجات المنزل والجوالات.

أقوي عروض الجوال من لولو

يقدم بولو هايبر ماركت مجموعة مختلفة و متنوعة من الجولات بمميزات مختلفة وأسعار متنوعة منها ذو السعر المرتفع و السعر المنخفض سوق نقدم في هذا المقال مجموعة من الحوالات المختلفة بأسعارها و مميزاتها:

يقدم لولو هايبر ماركت الجوال شاومي ريد مي بذاكره ٣٢ جيجا، رام ٢ جيجا، بطارية 5000 mHA، يتوفر الجوال داخل عروض لولو بسعر مميز ٣٤٩ ريال سعودي بدلا من ٣٨٩ ريال سعودي.

اوبو جوال اي٥٤ رام ٤جيجا، ذاكرة ٦٤ جيجا بايت، بطاريه 5000 mAh، يتوفر الهاتف داخل عروض لولو هايبر ماركت بأسعار مميزة ٥٩٩ ريال سعودي ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٦٩٩ريال سعودي، نفس الهاتف مقدم مع ذاكرة ١٢٨ جيجا بسعر ٦٩٩ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٨٤٩ ريال سعودي.

عروض لولو هايبر على الجوالات

الجوال سامسونج جالكسي اي٢٢ يتوفر الجوال داخل عروض بولو هايبر ماركت بإمكانيات مميزه سعة الذاكرة ١٢٨ جيجا بايت، رام ٤ جيجا، بطارية 5000 mAh، يتوفر الهاتف بسعر مميز ٨٩٩ ريال سعودي.

ابل ايفون ١١ Apple iphone 11، يتوفر الهاتف بسعة ذاكرة ١٢٨ جيجا، رام ٤ جيجا، بطارية 3110 mAh، يتوفر الهاتف بخصم كبير ٢٨٤٩ ريال سعودي بعد الخصم بدلا من ٣٢٩٩ ريال سعودي.

أقوي عروض لولو هايبر