فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد : تعرضت الفنانة المغربية مريم حسين لموجة انتقادات واسعة بعد إعلانها تضامنها مع الشاب كاميرون هيرين، الذي حُكم عليه مؤخرا بالسجن 24 عاماً بعد تسببه بمقتل أم وطفلتها في ولاية فلوريدا بأمريكا. وفي فيديو نشرته بحسابها الخاص بموقع “سناب شات” أظهرت “مريم” تعاطفها مع الشاب الذي ارتكب جريمته خلال سباق سيارات مع أحد أصدقائه حيث قالت: “حرام لا يستحق الحكم الصادر في حقه، كلنا في مرحلة المراهقة ارتكبنا الكثير من الأفعال الطائشة”. وتابعت “حسين” : “أفكر بالسفر أنا وبنتي إلى أميركا والاعتصام أمام منزل القاضي والتضامن مع كاميرون والهتاف باسمه”.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Video-2021-07-08-at-8.52.36-PM.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مريم الحسين” تثير الجدل بتضامنها مع الشاب الأمريكي الوسيم بعد الحكم عليه بالسجن 24 عاماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.