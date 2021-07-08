فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد – رويترز : صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن حركة “طالبان” الأفغانية وصلت في الوقت الحالي إلى أقوى مستوى لها عسكريا منذ عام 2001.
لن يرسل أمريكيين للحرب في أفغانستان
وأكد بايدن يوم الخميس، أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان ستنتهي يوم 31 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه لن يرسل جيلا آخر من الأمريكيين إلى الحرب في أفغانستان.
وقال: “ننهي أطول حرب لأمريكا”، مؤكدا “أننا لم ندخل أفغانستان من أجل بناء الأمة. هذا حق ومسؤولية الشعب الأفغاني وحده أن يقرر مصيره وكيف يريد إدارة بلاده”.
مستقبل أفغانستان
وبشأن مستقبل أفغانستان، قال بايدن إن الاستخبارات الأمريكية لا تعتقد بأن الحكومة الأفغانية ستنهار، واعتبر أن سيطرة “طالبان” على أفغانستان ليست حتمية.
وأضاف بايدن أنه لا يثق بـ “طالبان”، لكنه يثق بقدرات القوات الأفغانية. ولفت إلى أنه أنه لم يتمكن أي بلد من توحيد أفغانستان في وقت سابق.
وأكد أن الولايات المتحدة لا تتحمل المسؤولية عن الضحايا المدنيين في حال فرضت “طالبان” السيطرة على أفغانستان.
الإفراج عن الأمريكان المحتجزين
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في أفغانستان.
كما أكد بايدن “للحلفاء الأفغان” الذين ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان، أن هناك “منزلا” لهم في الولايات المتحدة، داعيا للإسراع بعملية إصدار تأشيرات خاصة للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تصريح جديد للرئيس “بايدن” بشأن الحرب في أفغانستان ويكشف عن مستقبل حكومتها الحالية بعد الانسحاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.