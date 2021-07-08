تراند الفن: «هيئة المنافسة»: هذه الممارسات تستوجب التشهير وغرامة تصل لـ 10 ملايين ريال

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 مساءً - أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن المادة السادسة من نظام المنافسة تحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تلك المحاذير تشمل بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة، أو إعاقة دخول منشات محتملة.

وأضافت “أما في حالة مخالفة ذلك فيتم فرض غرامة مالية لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية مثل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات أو إيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة”.

وتابعت الهيئة العامة للمنافسة “كما تتضمن العقوبات أيضًا نشر المخالفة بنشر القرار أو الحكم بالعقوبة على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.