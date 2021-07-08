تراند الفن: محافظ القاهرة يفتتح حديقتي البازليك والأهرام بمصر الجديدة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 مساءً - افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقتي البازيليك وكفر الدوار (الأهرام) بمصر الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتبارها متنفسًا للأهالي.

كما التقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين أبدوا سعادة كبيرة بتطوير الحديقتين واستعادة مكان للتنزه وزيادة المساحة الخضراء.

والحديقتان تبلغ مساحتهما ما يقارب 9000 م٢ وتقعان بحى مصر الجديدة بالقرب من كنيسة البازليك وقامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع كفاءتهما بعد أن عانتا من الإهمال مدة طويلة .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أن حديقة الأهرام تقع على مساحة 5200 م٢، ويحدها شوارع كفر الدوار وعثمان بن عفان ونزيه خليفة، وقد تمت أعمال رفع كفاءة وتطوير الأسوار الحديدية والابواب و المشايات والمقاعد والنافورة المتواجدة في مدخل الحديقة الرئيسي، كما تم تدعيم المسطحات الخضراء بحوالي 2500 متر نجيلة وأعمال زراعة وأحواض تجميلية وتضم حوالي 1500 زهرة ومايقرب من 12 ألف شجيرة تجميلية، كما تم إضافة أعمدة إنارة ووحدات إضاءة متنوعة.

أما حديقة البازيليك فتقع على مساحة 3800 متر مربع ويحدها شوارع الأهرام ونزيه خليفة وحفيظة الالفية و قد تم تزويدها بحوالي 8000 شجيرة تجميلية و 1000 زهرة ايفوربيا وما يقارب 600 متر نجيلة، كما تم رفع كفاءة البرجولات و المقاعد والمشايات والأسوار الحديدية والباب الرئيسي، إلى جانب أعمال الدهانات وإضافة أعمدة ووحدات إضاءة متنوعة.

وشهد الافتتاح المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والعميد حسن صفوت رئيس حي مصر الجديدة واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.

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