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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال فترة شبابه.
ويظهر في الصورة المتداولة الملك عبدالعزيز، خلال استضافته للرئيس المصري آنذاك، محمد نجيب، برفقة عدد من الضباط المصريين.
ويقف خلف الملك عبدالعزيز والرئيس المصري، كل من الأمير طلال والملك سلمان، إضافة إلى الشيخ يوسف ياسين وغيرهم من المرافقين.
وتعود الصورة التي جمعت الملك المؤسس، بمحمد نجيب، إلى عام 1953م، في مدينة الطائف، خلال تواجدهم على مأدبة طعام.
ولم يبلغ الملك سلمان بن عبدالعزيز، من العمر آنذاك، 20 عامًا، حسبما قال مغردون.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: صورة نادرة للملك سلمان في شبابه يقف خلف والده المؤسس والكشف عن المناسبة ومكانها وتاريخها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.