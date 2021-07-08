تراند الفن: ‎«النيابة» تحذر من هذه السلوكيات في الحج.. جرائم كبيرة الموجبة للتوقيف

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - حذرت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، من أي سلوكيات احتيالية في موسم الحج لهذا العام، كما أكدت أن المسار الإلكتروني عبر منصة الجهة المختصة هو القناة الرسمية في ذلك دون غيره.

وقالت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: تُحظر أي سلوكيات احتيالية في شأن حملات الحج، وما قد يصاحب ذلك من إنشاء روابط إلكترونية وهمية في هذا الصدد للاستيلاء على مال للغير دون وجه حق، وأن المسار الإلكتروني عبر منصة الجهة المختصة هو القناة الرسمية في ذلك دون غيره”.

وتابعت النيابة العامة أن هذه الأفعال والسلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقا لقرار النائب العام.

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