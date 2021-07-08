تراند الفن: مدرب الكرة النسائية يكشف كواليس إقامة مباراة ودية مع منتخب الشباب للرجال

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - أثير خلال الساعات القليلة الماضية جدلا حول مواجهة منتخب الكرة النسائية، لفريق الرجال لشباب منتخب القاهرة، بسبب مواجهة البنات للأولاد.

وقال محمد كمال، المدير الفنى لمنتخب الكرة النسائية: “مواجهة المنتخب النسائي لمنتخب شباب ذلك ليس أول مرة يحدث أو حتى أخر مرة، ويحدث فى العالم أجمع، ونعلم العادات والتقاليد جيدًا، وجميع البنات والأولاد أولادنا ومحترمين، وهذه المباراة كانت من أجل الاستفادة الفنية قبل مواجهتي تونس”.

وأضاف: “حدثت من قبل ولكن لا أعلم لماذا التركيز والانتقاد بهذا الشكل هذه المرة، وكانت شبه تمرينة وكان اللقاء يتوقف كثيرًا بسبب إعطاء التعليمات، وفريق الشباب محترم وكان ليس هناك أى التحامات وكان الجميع يرغب فى الاستفادة الفنية”.

وتابع: “هناك مدارس ثانوي بنين وبنات هل سنمنع ذلك، أرجو من الجميع الحديث بشكل صحيح، نحن منتخب محترم ونرغب فى استفادة البنات فنيًا وهو ما حققناه بدلا من التعاقد مع منتخب برقم يتعدي الـ150 ألف جنيه من إقامة وسفر ولن نستفيد فنيًا”.

واختتم: “ذلك الأمر يحدث فى العالم، ومستر فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة حضر اللقاء وحفز البنات وأكد أنه سيدعمهم خلال الفترة المقبلة”.

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