تراند الفن: وزير الخارجية: إثيوبيا تصر على سوء النية في أزمة سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن إثيوبيا تصر على سوء النية في أزمة سد النهضة.

وأوضح، خلال جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، للنظر في قضية سد النهضة الإثيوبي، أن السلوك الإثيوبي الفج يعكس انعدام المسؤولية وعدم المبالاة ويجسد سوء النية الإثيوبية.

وأضاف: “انخرطنا على مدار عام كامل في مفاوضات عقدها وأدارها أشقاؤنا الأفارقة من أجل صياغة حل إفريقي لهذه الأزمة”.

وتابع “تبنينا بصدق مبادرة رئيس جنوب إفريقيا لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي”.

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