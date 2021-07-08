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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن 43 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : تداولا رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لقيام “معجبة” بتصوير محمد نور، لاعب نادي الاتحاد السابق، أثناء تجوله فجأة.
وظهرت الفتاة وهي تقول لمحمد نور في الفيديو : “وقف.. لازم أصورك”، ليقف “نور” ويلتفت لها قائلاً: “كيف الحال”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو لينتشر بقوة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: فتاة تطارد محمد نور وتصوره .. ردة فعله! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.