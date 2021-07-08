تراند الفن: Qatar says to resume issuing entry visas starting July 12

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت ARAB NEWS 6 زيارة CAIRO: Qatar is to resume issuing family and tourist entry visas starting July 12, in line with new travel and return and based on the health ministry COVID-19 developments recommendations, the interior ministry said on Twitter on Thursday.

The health ministry said in a statement Thursday that the new entry policies include providing a COVID-19 PCR test and classifying countries into three categories that would determine the quarantine policies. شاركها

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