تراند الفن: مؤسس معرض سيارات شهير.. أبرز المعلومات عن أحمد الحداد زوج هاجر أحمد (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 11:09 مساءً - احتفلت الفنانة الشابة هاجر أحمد، بعقد قرانها على أحمد الحداد، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور عائلي اقتصر على أقارب العروسين وأصدقائهما.

ويستعرض “القاهرة 24” في السطور التالية أبرز المعلومات عن زوج هاجر أحمد.

-مؤسس ومدير عام لدى شركة ‏‎Voss Exotic ‏الشهيرة للسيارت.

-مؤسس ومدير عام لدى شركة حداد التجارية.

-يتابعه عبر حسابه بموقع انستجرام نحو 1.5000.

-يتابعه من المشاهير لاعب الكورة عمرو جمال والفنان حمادة هلال.

وحضر حفل زفاف هاجر أحمد وأحمد الحداد مجموعة من نجوم الفن على رأسهم النجم حمادة هلال والفنانة عبير منير، والفنان والإعلامي خالد منصور وزوجته وأولاده، وعمرو جمال، لاعب النادي الأهلي السابق.

وتبلغ هاجر أحمد من العمر 27 عامًا إذ أنها من مواليد 28 فبراير 1994، درست علم النفس بكلية الآداب، ثم التحقت بمعهد فنون مسرحية قسم إخراج وتمثيل وكانت الأولى على دفعتها.

كانت بداية مشوارها الفني عام 2013 من خلال مشاركتها في مسلسل “ألف سلامة”، ثم توالت أعمالها في الدراما ومنها: “طلقتك نفسي، ضربة معلم، الأخ الكبير، وحققت نجاحًا كبيرًا العام الماضي من خلال دور “آش” في مسلسل “حكايات بنات” بجزئيه الرابع والخامس،

وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مشاركتها في مسلسل “أحسن أب”، بطولة علي ربيع الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان الماضي تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي وإخراج معتز التوني، ودارت أحداثه في 15 حلقة، وشارك فيه أحمد فتحي، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامي مغاوري وآخرون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.