تراند الفن: اختفاء مواطن في ظروف غامضة شرق الرياض.. وحملة للبحث عنه تتصدر “تويتر”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : دشن بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق بعنوان “مفقود شرق الرياض”، وذلك تفاعلًا مع حالة مواطن فُقد أثره منذ نحو 3 أيام.

وتضمنت بعض التغريدات المتفاعلة مع هاشتاق “مفقود شرق الرياض” إشارة إلى أن الأخير يمر بظروف مرضية، وأنه خرج من بيت أهله ولم يعد مرة أخرى، وسط محاولات مستمرة من عائلته للبحث عنه منذ نحو 3 أيام، كما تضمنت التغريدات صورتين للمواطن المفقود وأرقام هواتف لأفراد من عائلته للتواصل معهم حال العثور عليه.

ولاقى الهاشتاق تفاعلًا كبيرًا من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة، حيث تم تضمينه في ما يزيد عن 2600 تغريدة حتى الآن.

وفي إطار التفاعل مع الهاشتاق نشر حساب يحمل اسم عبدالله، تغريدة تضمنت صورتين للمواطن المفقود وقال فيها : “السلام عليكم.. نرجو المساعدة في البحث عنه ومن يجده يتواصل على الأرقام اللي في الصورة .. الله يجزاكم خير أي شخص شافه يبلغ على طول الرجل تعبان وطلع من عند أهله وضاع ولهم ٣ أيام يدورونه”.

وتفاعل مغرد آخر مع الهاشتاق قائلًا: “الله يرجعه لأهله سالم غانم يارب”، وغرد آخر قائلًا ” الله يفرج هم أهله”.