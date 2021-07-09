تراند الفن: شكري بمجلس الأمن: ليس أمامنا بديل إلا صون حقنا الأصيل في الحياة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال سامح شكري، وزير الخارجية ومندوب مصر في مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، إنه إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر، فليس أمامها بديل إلا أن تصون حقها الأصيل في الحياة.

وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة المجلس لمناقشة أزمة سد النهضة، أن إثيوبيا لم تراعِ الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدًا أن مصر سبق وحذرت من الخطر الذي يهددها بسبب سد النهضة، وأننا نواجه تهديدًا يطال أكثر من 100 مليون مصري.

وانطلقت منذ قليل جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، للنظر في قضية سد النهضة الإثيوبي، بناء على طلب من مصر والسودان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، الذي يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع، بالإضافة إلى مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.