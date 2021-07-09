فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تمكن النادي الأهلي من هزيمة مضيفه المقاولون العرب بهدفين

دون رد في إطار المباريات المؤجلة من فعاليات الجولة 26 للدوري المصري الممتاز.

سجل البديل صلاح محسن الهدف الأول في الدقيقة 77، وجاء هدف

تعزيز التقدم بأقدام محمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 48 نقطة في المركز الثاني

من جدول ترتيب الدوري المصري وتوقف رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة في المركز الرابع

عشر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأهلي يفوز على المقاولون ويرفع رصيده إلى 48 نقطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.