تراند الفن: متى يلزم أخذ مسحة كورونا؟ «الصحة» تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أوضحت وزارة الصحة، مساء الخميس، أنه يلزم أخذ مسحة كورونا في حالتين، وذلك لاتخاذ ما يلزم للوقاية من انتشار الفيروس.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إنه يلزم أخذ مسحة كورونا إذا ظهرت على الشخص أعراض الفيروس، أو خالط شخصًا ثبتت إصابته ولم تظهر عليه أعراض.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1257) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (1484) حالة، كما تم تسجيل (12) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (497773) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (478127) حالة.

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