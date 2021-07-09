تراند الفن: فيتنام تفرض قيودا جديدة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الخميس، فرض قيود جديدة على البلاد بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لـ “رويترز”، فرضت العاصمة الفيتنامية هانوي قيودًا على الحركة، في محاولة لدرء تفشي فيروس كورونا المتزايد، حيث أبلغت السلطات عن ارتفاع قياسي في الحالات، معظمها في المركز الاقتصادي الجنوبي.

وعلقت هانوي خدمات النقل العام من وإلى 14 مقاطعة متأثرة بتفشي المرض وحثت الناس على البقاء في منازلهم والمغادرة عند الضرورة فقط.

وقالت الحكومة إن عدد المسافرين إلى العاصمة مرتفع للغاية، مع وجود تهديد محتمل بانتشار الفيروس في المجتمع.

وسعت فيتنام منذ أواخر أبريل الماضي، لاحتواء تفشي المرض الذي ضرب المصانع الصناعية في المقاطعات الشمالية لكنه ينتشر بشكل أسرع في الجنوب.

وتصدرت البلاد 1000 حالة جديدة يوم الاثنين الماضي، وبلغت 1314 حالة، اليوم الخميس، وذلك مع تزايد المخاوف من انتشار أسرع في بلد يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه قصة نجاح لفيروس كورونا لاحتوائه السريع.

كما أعلنت مدينة هوشي منه فرض قيود صارمة على الحركة والتجمعات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من يوم الجمعة، وعلقت عشرات الرحلات الجوية اليومية، بالإضافة إلى فرض إجراءات مماثلة في مقاطعة دونغ ناي الصناعية المجاورة لها.

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