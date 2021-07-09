تراند الفن: السودان من مجلس الأمن: سد إثيوبيا سيسبب أزمة إنسانية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزير الخارجية السودانية، إن بلادها تشدد على أهمية الوصول إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة بين الدول الثلاثة لحماية مواطني السودان وحماية السدود السودانية.

وأضافت، خلال كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، أن ملء سد النهضة الذي يقع بالقرب من حدود السودان، بشكل أحادي من قبل أديس أبابا دون اتفاق يرضي جميع الأطراف من شأنه أن يسبب أزمة إنسانية، خاصة أن أكثر الأراضي السودانية تعتمد على مياه النيل.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أنه لا يمكن للسودان القبول باستخدام إثيوبيا لسد النهضة في ترويع أمن مواطني السودان والمساس بحقوقهم المائية.

وشددت على أن الخرطوم تواصل التزامها بضبط النفس في مواجهة التحركات الأحادية التي أجرتها إثيوبيا خلال الأيام الماضية في سد النهضة.

وعقدت الخميس، جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، للنظر في قضية سد النهضة الإثيوبي، بناءً على طلب من مصر والسودان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، الذي ألقي كلمة مصر أمام الاجتماع.

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