فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : عاد اسم الفنانة جيهان فاضل، لتصدر محركات البحث، بعد الجدل الذي أثاره فيديو منسوب إليها، وهي تعمل كبائعة في أحد محلات البقالة في كندا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد نشرته جريدة الوطن المصرية، يوضح جيهان فاضل في أول ظهور لها بعد الجدل الأخير. وشاركت جيهان فاضل في أحد المهرجانات التي نظمتها إحدى الجمعيات في مدينة كاليجاري بحضور حشد كبير من أبناء الجاليات العربية هناك. وظهرت جيهان فاضل خلال الفيديو وهي تقشر البطيخ بيدها وتقطعه وترصه في صينية خاصة ليدور على زوار ورواد المهرجان، الذين تناولوا منه. وتمتلك جيهان فاضل “سوبر ماركت” في مدينة كاليجاري بكندا يحمل اسم “طيبة”، وهو ما يؤكد أنها لا تعمل “كاشير” في المتجر ولكنها شريكة فيه وتتولى إدارته وتخصص هذا المتجر في تقديم المنتجات والمأكولات المصرية ويلقى إقبالا كبيرا من أبناء الجالية المصرية هناك.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Video-2021-07-08-at-10.50.19-PM.mp4

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل تذكرون الفنانة المصرية “جيهان فاضل”؟.. شاهدوا تعمل في تقطيع البطيخ بكندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.