نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم 9 يوليو 2021 الموافق 29 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لجميع عملاء هايبر بنده في السعودية اخر عروض هايبر بنده اليوم 9 يوليو 2021 وهي عروض الـ 10 ريال و 15 ريال و 20 ريال. حيث توفر هايبر بنده الكثير من المنتجات بهذة الاسعار وهي تخفيضات مميزة للغاية تصل حتي 50% ويمكن للجميع الاستمتاع بها حتي يوم الثلاثاء المقبل 13 يوليو 2021.

عروض هايبر بنده

عروض هايبر بنده الجديدة تحتوي على جميع أنواع الجبن والمخبوزات الطازجة وايضا تضم مجلة عروض هايبر بنده خصومات علي زبادي ندى الطازجة كامل الدسم بسعر 15 لـ 1 لتر بدلاً من 21 ريال. ويمكنك شاء زبادي طازج كامل الدسم 2 كيلو من الصافي بسعر 10 ريال بدلاً من 14.50 ريال. ولمحبي الجبنة الموزاريلا المبشورة توفرها بينار 500 جرام بسعر 15 ريال بدلاً من 28.95 ريال.

عروض اليوم هايبر بنده بها خصومات علي جبنة شرائح برجر ساندويش 400 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 17.75 ريال. وجبنة كريم بالقشدة 500 جرام بسعر 10 ريال للحبة. وتضم العروض خصومات علي جبنة مربعات كيري 20 حبة بسعر 15 ريال حبتين بدلا من 19.50 ريال. ولمحبي لبنة بريزيدن 275 جرام بسعر 15 ريال لـ 2 حبة بدلاً من 24.50 ريال.

عروض هايبر بندة اليوم

تضم عروض هايبر بندة اليوم على دجاج برديكس 1 كيلو بسعر 10 ريال بدلاً من 14.95 ريال للحبة. وحليب طويل الأجل الربيع بسعر 10 ريال للكرتون بدلاً من 14.95 ريال. وحليب مبخر بوني بسعر 15 ريال لـ 4 حبات بسعر 27.80 ريال. وبطاطس مقلية دبل مونتي 1 كيلو بسعر 15 ريال لـ 2 حبة بدلاً من 19 ريال. وتوفر عروض هايبر بنده أصابع بسكويت كراميل الشوكولاتة بسعر 15 ريال للحبة بدلاً من 20.25 ريال.

عروض هايبر بنده بصفحة واحدة

عروض هايبر بنده بصفحة واحدة تضم كافة منظفات المنزل مثل أقراص لغسيل الصحون بريل جولد بسعر 40 ريال للحبة. وسائل غسيل الصحون موبي 20 ريال لـ 3 حبات بسعر 29.25 ريال. ومنظف الأثاث بليدج 300 مل بسعر 10 ريال للحبة بدلاً من 15.95 ريال. وسائل غسيل الصحون لوكس صن لايت 750 مل بسعر 6.95 ريال. ويمكنك الحصول علي سائل غسيل الصحون فيري الحبة الواحدة بسعر 17.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.