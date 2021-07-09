تراند الفن: وزير الخارجية: دخلنا في مفاوضات سد النهضة منذ 10 سنوات وسوف نستمر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه في حال تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقاؤها للخطر فليس أمامها بديل إلا أن تصون حقها الأصيل في الحياة.

وأضاف وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي بعد الانتهاء من جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سد النهضة: “أننا دخلنا في مفاوضات سد النهضة منذ 10 سنوات وسوف نستمر في ذلك”.

وانطلقت منذ قليل جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، للنظر في قضية سد النهضة الإثيوبي، بناء على طلب من مصر والسودان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، الذي يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع، بالإضافة إلى مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية.

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