فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - صحيفة المرصد : قال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جلسة بمجلس الأمن بأن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة “وصلت إلى طريق مسدود”، مؤكدا أن بلاده ستحفظ حقها في الحياة.
وأكد شكري بحسب “روسيا اليوم”، إن بلاده تواجه تهديدا وجوديا بسبب أزمة السد، مضيفا أن “100 مليون مصري و50 مليون سوداني يعيشون تحت الخطر بسبب سد النهضة”.
وأوضح أن “سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديدا أكبر على حياتنا”، لافتا إلى أن بلاده “حذرت من السيطرة على نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصالح الدول المعنية”.
وأضاف أن “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب”، مؤكدا أن مصر “ما تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا”.
وأرجع الوزير المصري سبب الفشل في التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة إلى “التعنت الإثيوبي”، مشددا على أن “أي اتفاق بشأن السد يجب أن يضمن حقوق الدول الثلاث”.
وأشار الوزير إلى أن “تحقيق الاتفاق المتوازن بشأن سد النهضة ليس أمرا مستحيلا”، لافتا إلى أن مصر “لا تعترض على حق إثيوبيا بالاستفادة من مياه النيل الأزرق بل تطالبها باحترام التزاماتها الدولية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وزير خارجية مصر يكشف عن تطورات أزمة سد النهضة.. ويوجه رسالة تحذير لإثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.