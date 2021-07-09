تراند الفن: مختص في الأسواق المالية يوضح مدى مأمونية الاستثمار بالعملات الرقمية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أكد فهد الحويماني المختص في الأسواق المالية، عدم مأمونية الاستثمار في العملات الرقمية.

وقال في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، أنها ليست وسيلة استثمارية مناسبة، للجميع لوجود مخاطرة عالية، رغم حدوث ارتفاعات كبيرة في العملة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الحويماني أنه بشكل عام أن الاستثمار في العملات الرقمية ليست وسيلة استثمارية مناسبة، مستشهداً بتحذيرات وزارة المالية والبنك المركزي بضرورة عدم التعامل بالعملات الرقمية لكونها وسيلة غير نظامية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.