تراند الفن: مريم المهدي: الملء الأحادي يهدد الأمن المائي لـ “مصر والسودان”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 01:09 صباحاً - قالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، إن بلادها تؤكد قيادة العملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا بواسطة الاتحاد الإفريقي، بهدف التوصل لاتفاق عادل يرضي جميع الأطراف.

وأضافت الصادق المهدي، بعد جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، أن الملء الأحادي يهدد الأمن المائي لـ “مصر والسودان”.

وعقدت الخميس، جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي، للنظر في قضية سد النهضة الإثيوبي، بناءً على طلب من مصر والسودان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، الذي ألقي كلمة مصر أمام الاجتماع.

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